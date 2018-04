Hoeveel helderheid geeft de Wet Openbaarheid Bestuur nu eigenlijk?

Onderzoek

'De politiek is gevoelig voor een lobby. Dat gaat altijd al zo, heus niet alleen tijdens de jongste formatie'

Dat is ook de insteek van de Amsterdamse hoogleraar concernbelastingen Jan van de Streek (Universiteit van Amsterdam) die in beroep is gegaan tegen de afwijzing van het WOB-verzoek om de memo's over de afschaffing van de dividendbelasting openbaar te maken. Het is Van de Streek niet zozeer te doen om de huidige politieke commotie of de succesvolle lobby van een multinational als Unilever, maar veeleer écht onderzoek te kunnen doen naar wat dividendbelasting nu wel of niet aan positief effect heeft op de Nederlandse economie.



In zekere zin voert Van de Streek nu een achterhoedegevecht, zeggen specialisten staats- en bestuursrecht, want Rutte heeft onder de aanhoudende kritiek toch besloten de memo's openbaar te maken. Nu al staat vast dat het besluit hem schade berokkent aangezien ambtenaren van het ministerie van Financiën het schadelijk vinden dat de premier zijn oren heeft laten hangen naar lobbyisten.



'Dat is de zwakte van ons bestel en dat blijkt telkens weer tijdens kabinetsformaties', zegt een deskundige. 'De politiek is gevoelig voor een lobby. Dat gaat altijd al zo, heus niet alleen tijdens de jongste formatie. Als je daar openheid over verlangt kun je die niet met de WOB afdwingen.'