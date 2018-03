Hoeveel dodelijke fouten mag een zelfrijdende auto zich veroorloven?

Radar uitgeschakeld

Waarom de zelfstandig rijdende Volvo van Uber niet heeft geremd, is onduidelijk. 'Het lijkt erop dat de Lidar niet functioneerde', zegt Carlo van de Weijer, directeur van de afdeling Smart Mobility van de TU Eindhoven. Deze snel draaiende laserradar doet dienst als de 'ogen' van zelfrijdende auto's. De Lidar had de voetganger moeten zien aankomen, zelfs in het donker, zegt Van de Weijer. Waarom het apparaat niet goed werkte, is gissen. Mogelijk was het uitgeschakeld om te testen of de auto ook alleen met behulp van de andere sensoren kan rondrijden.



Het is volgens de Eindhovense onderzoeker opmerkelijk dat ook de gewone camera de vrouw kennelijk niet heeft waargenomen. Deze camera ziet in het donker veel meer details dan de beelden van de dashcam laten zien. Zelfs als de camera de overstekende vrouw pas in een laat stadium had waargenomen, had de auto nog kunnen remmen. Dan was de klap minder groot geweest. De Uber-auto reed bovendien enkele kilometers te hard.



Behalve de camera's heeft ook de boordradar de voetganger gemist. Dit kan het gevolg zijn van een klassiek radarprobleem, zegt Van de Weijer, waardoor objecten die van links naar rechts bewegen niet worden opgemerkt. Iets vergelijkbaars speelde ook toen in 2016 een Tesla Model S een kruisende vrachtwagencombinatie over het hoofd zag. De bestuurder van de Tesla kwam bij de daaropvolgende botsing om het leven.



Naast drie haperende technische systemen heeft ook de menselijke bestuurder bij dit ongeluk gefaald. Dat zij niet zat op te letten, is een faux pas, vindt de onderzoeker van de TU Eindhoven. Hoewel mensen doorgaans slechte systeembewakers zijn, zijn chauffeurs van zelfrijdende auto's hierin extra getraind.