Hoe kon het weer zo mis gaan bij ING? | Vrijwillig, niet vrijblijvend: zo leven reservisten

Zwolle is een modelstad voor tweewielers, in Delft is het een zooitje op fietsgebied: zo gaan de steden om met de fiets

Zwolle staat steevast in de toptien van beste fietssteden. Alle partijen koesteren er de fietsers. Maar in Delft vindt ook iedereen fietsers belangrijk en toch bungelt de stad ergens onderaan. Hoe komt dat? (+)



Het leven van een reservist: 'Bij oefeningen maken we de beroepsmilitairen regelmatig in'

Vrijwillig maar niet vrijblijvend. De leden van het Korps Nationale Reserve voelen de roeping van de militair, maar doen het naast hun vaste bestaan in de burgermaatschappij. Wat beweegt hen? Schrijver Daan Heerma van Voss liep een etmaal met de troepen mee. (+)