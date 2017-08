Hoe komt het dat de luchtkwaliteit in Nederland 'zorgwekkend' is?

De Europese normen voor fijnstof worden op verscheidene plaatsen in Nederland overschreden

De concentraties fijnstof in de lucht zijn sinds de jaren tachtig gedaald. Dat neemt niet weg dat de Europese normen voor fijnstof - net als in veel andere Europese landen - op verscheidene plaatsen in Nederland worden overschreden. Dat gebeurt in industrie- en overslaggebieden als IJmond, zegt onderzoeker Joost Wesseling van het RIVM. Maar ook in streken met grootschalige veehouderij, bijvoorbeeld in Noord-Brabant.



Fijnstof wordt aangeduid met de letters PM (particulate matter) en verdeeld in categorieën: deeltjes kleiner dan 10 micrometer (PM10), kleiner dan 2,5 micrometer (PM2,5) en ultrafijnstof kleiner dan 0,1 micrometer (PM0,1). Luchtvaart is een belangrijke producent van ultrafijnstof. Bij overschrijdingen van de normwaarden (jaarlijks gemiddelde van 40 microgram per kubieke meter) in Nederland gaat het om PM10. De normen voor PM2,5 zijn zodanig dat Nederland daar makkelijk aan voldoet. Voor PM0,1 heeft de EU of de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nog geen normen opgesteld.



Volgens wetenschappers bestaan voor fijnstof geen veilige waarden. Elke concentratie kan slecht zijn voor de mens. Volgens het RIVM overleden begin jaren negentig ruim 3000 mensen voortijdig als gevolg van kortstondige en intensieve blootstelling aan fijnstof. In 2013 was dat aantal afgenomen tot 1600. Korte en langdurige blootstelling aan fijnstof wordt onder meer in verband gebracht met longziekten (astma, bronchitis, COPD) en met hart- en vaatziekten. Ultrafijnstof kan de bloedbaan binnendringen en ook effect hebben op zenuwstelsel en hersenen. Het internationaal agentschap voor kankeronderzoek van de WHO heeft fijnstof als kankerverwekkend bestempeld.