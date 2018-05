Het weerbericht van donderdag: volop zon

Eerst even donderdag. De dag begint vooral in het oosten met wolkenvelden. Mogelijk valt er in de grensregio's nog een enkele spat regen. Later op de dag laat de zon zich op veel plaatsen steeds meer zien. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 13 tot 16 graden.



Vrijdag schijnt de zon volop. Met 16 tot 18 graden is het een stuk warmer. In het weekend barst het lenteweer los. Zaterdag wordt het 18 tot 22 graden, zondag kan het plaatselijk 25 graden worden. Daarbij is het zonnig weer, met slechts een zwakke tot matige wind uit het noordoosten.



Ook na het weekend houdt het ronduit zonnige en droge weer aan, mogelijk met de voortzetting van de hoge temperaturen van 22 tot 25 graden.