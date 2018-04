Het weer: zomers warm en uitgesproken zonnig

In deze tijd van het jaar is de normale maximumtemperatuur ongeveer 13 graden. Maar vandaag wordt het op veel plaatsen meer dan 10 graden warmer. Het wordt 20 graden op de Waddeneilanden, rond 23 graden in de kustprovincies en 25 tot lokaal 29 graden dieper landinwaarts.



De hoogste waarden worden in Noord-Brabant en Limburg behaald. Het weerbeeld is uitgesproken zonnig, van de ochtendschemering tot in de avond. De enige spelbreker is een frisse wind die 's middags op de stranden en rond het IJsselmeer kan opsteken. Komende nacht blijft het rustig en helder, met minima rond 12 graden.



Morgen is het weerbeeld grotendeels gelijk aan vandaag, met opnieuw veel zon. De wind wordt noordelijk van richting en dat heeft gevolgen voor de temperatuur in de noordelijke provincies en langs de westkust. Het wordt 16 tot 20 graden op de Waddeneilanden en dicht bij zee, verder landinwaarts tussen 22 en 24 graden. In het midden, oosten en zuidoosten van Nederland is de invloed van de noordelijke wind veel kleiner en wordt 25 tot 27 graden gehaald.