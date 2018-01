Het weer: zeer zacht en dagrecords gaan sneuvelen

Vandaag is het grotendeels bewolkt. In de ochtend is het op een lokaal miezerregentje na droog, in de middag gaat het vooral in het westen en noordwesten harder regenen. Laat in de middag en in de avond trekt een actieve lijn met regen van west naar oost over het land. Daarbij komen ook forse windvlagen voor. De zuidwestenwind is vrij krachtig tot hard. Het is zeer zacht; het wordt 12 tot 14 graden, waarmee het dagrecord voor 24 januari dus zeer waarschijnlijk sneuvelt.