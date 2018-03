Het weer: zaterdagmiddag voor eerst dit jaar rond 15 graden

Zaterdagmiddag wordt het voor het eerst dit jaar rond 15 graden. In het zuiden van het land kunnen we op de thermometer zelfs 16 of 17 graden aflezen.



Het voelt wel aan als lente, maar het ziet er minder fraai uit. Een gebied met regen trekt zaterdagochtend namelijk via het noorden van het land weg. Op veel plaatsen blijft het overdag een tijd droog. Hier en daar kan wel een enkele bui ontstaan. Ook is het flink bewolkt, slechts nu en dan is de zon te zien. In de avond valt er plaatselijk regen of motregen. In het zuiden van het land wordt het eerst nat, het noorden krijgt later vanavond een bui. De wind is zwak tot matig vanuit het zuiden.