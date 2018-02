Het weer: zachte lucht wint terrein, het wordt een stuk milder dan de afgelopen dagen

Wel is de aangevoerde lucht vrij vochtig. De dag begint met veel bewolking en af en toe neerslag. In het oosten van het land is het eerst nog vrij koud. Daardoor is er in de vroege ochtenduren kans op (natte) sneeuw en wordt het vanmiddag maximaal 4 graden in Groningen.



In de loop van de dag knapt het vanuit het westen op. In het oosten blijft het langer bewolkt en valt er vanavond plaatselijk wat lichte regen of motregen. De wind draait in de loop van de dag van zuid naar west en neemt in kracht af.