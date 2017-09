Het weer: zacht met lokaal een bui

Afgelopen nacht nam vanuit het oosten de bewolking op veel plaatsen toe. Hierdoor was het minder koud dan in de voorgaande nachten. Gedurende de dag houden we een mix van zon en wolkenvelden, waarbij de meeste bewolking in het oosten en noordoosten zit. Waarschijnlijk blijft het op veel plaatsen droog, maar de oostelijke helft van het land maakt meer kans op een bui. Het wordt 17 tot 20 graden en de noordoostenwind is zwak tot matig, 2 tot 4 Bft.



Morgen is het weerbeeld min of meer hetzelfde. De omstandigheden zijn rustig, maar het is bewolkt en lokaal valt een bui. De temperatuur blijft onveranderd met 17 tot 19 graden.



Woensdag blijft het vrijwel droog, maar vanaf donderdag dient rekening te worden gehouden met een actieve depressie vanaf de Atlantische Oceaan.