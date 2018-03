Het weer: zacht met eind van de middag regen

De dag begint droog, met vooral in het noordoosten zon, maar al snel neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe, en aan het eind van de ochtend begint het te regenen.



De regen trekt in de loop van de dag verder over het land, maar in het noordoosten blijft het droog. De zuidoostenwind is matig tot vrij krachtig. De temperatuur komt vanmiddag uit op een graad of 10.



Morgen blijft de storing met bewolking en zo nu en dan regen boven het land liggen. De wind draait naar het oosten en brengt koude lucht met zich mee. De middagtemperaturen liggen tussen 2 graden in het noorden en 8 in het zuiden. In het noorden kan de regen in de loop van de middag overgaan in (natte) sneeuw, later is dit ook in het midden van het land mogelijk.