Het weer: wolken met ruimte voor zon

Wisselvallig

Morgen begint de dag zwaar bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag klaart het vanuit het westen op. Later in de middag is in het westen misschien de zon even te zien. Het wordt woensdag maximaal 7 tot 9 graden en daarbij waait een sterke westelijke wind. Langs de kust komt het mogelijk tot windkracht 7 of 8.



In de tweede helft van de week is het tamelijk wisselvallig. Dagelijks trekken enkele buien over ons land en vooral op donderdag is er ook kans op hagel en natte sneeuw. De temperatuur ligt rond de normale waarden voor begin februari; het wordt hooguit 7 graden en in de nacht en vroege ochtend koelt het af naar een graad of 3.