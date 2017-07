Het weer: woensdag even tropisch

Woensdag beginnen we met flink wat zon. De temperatuur loopt snel op en bereikt maxima rond 27 graden in de kop van Noord-Holland tot 31 in het zuidoosten van het land. In de middag komt er vanuit het zuiden meer bewolking. Later in de middag en in de avond neemt de kans op buien toe. Die kunnen stevig zijn, met onweer, hagel, windstoten en in korte tijd veel regen. De buien verdrijven de warmte al snel weer uit het land.



Donderdag vallen nog buien en wordt het 22 graden. Vrijdag is het droog en ook dan komt het kwik net boven de 20 graden uit. In het weekend is er een kleine buienkans en loopt het kwik misschien wat op. Het gaat echter niet met sprongen.