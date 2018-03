Het weer: wisselvallige dagen dankzij lagedrukgebied

In de vroege ochtend breekt in het oosten van het land de zon nog even door en blijft het droog. Mogelijk komt er plaatselijk mist voor. In het zuidwesten is het dan al betrokken en regent het van tijd tot tijd. Het gebied met bewolking en regen trekt in de loop van de ochtend naar het oosten.



Vanmiddag wordt het in Zeeland en Zuid-Holland droog en breekt de zon soms door. Elders klaart het pas later op de dag op. De temperatuur loopt vanmiddag op naar 7 tot 9 graden. De wind komt eerst vanuit het zuiden, draait geleidelijk naar het zuidwesten tot westen en neemt rond het middaguur aan zee tijdelijk toe naar krachtig of hard, windkracht 6 of 7.