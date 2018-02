Het weer: wisselvallig met soms winterse neerslag

Vandaag hebben we nog te maken met winterse buien. Vooral in de noordelijke helft van het land kan er af en toe een sneeuw- of hagelbui vallen. In het zuiden is het overwegend droog en breekt de zon vaker door. Het wordt zo'n 5 graden bij een matige tot krachtige westelijke wind, 4 tot 6 Bft. Vanavond zwakt de wind iets af en zijn er opklaringen. Op de meeste plaatsen gaat het 1 of 2 graden vriezen en het kan glad worden.



Morgen begint de dag met wat zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking vanuit het westen toe. Het wordt een graad of 4. In de avond kan het in het westen gaan regenen of sneeuwen. De kans is groot dat het neerslaggebied verpietert boven land en dat het meevalt met de neerslaghoeveelheden. Woensdag overdag is het droog, in de avond nadert een nieuwe storing vanuit het westen en gaat het regenen. Vooral in de nacht regent het dan geruime tijd. In het oosten valt mogelijk enige tijd (natte) sneeuw.