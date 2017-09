Het weer: wisselvallig met buien in het noorden van het land

Pittige buien

In de loop van de dag neemt zowel de bewolking als de kans op regen toe

Zaterdag wordt de wind westelijk en breekt het wolkendek open. De zon schijnt soms fel, maar desondanks is er kans op pittige buien. Later op de dag is er minder neerslag. Het wordt ongeveer 17 graden.



Zondag vallen nog enkele buien, maar is het veel minder nat. Ook dan is er af en toe zon. In de loop van de dag neemt zowel de bewolking als de kans op regen toe. Begin volgende week is het wisselvallig.



Op maandag krijgt de wind een hoofdrol. Eind volgende week wordt het stabieler. Op z'n vroegst.