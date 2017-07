Het weer: wisselend bewolkt met kans op een bui

Vanavond en vooral vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe, ook in het oosten zijn meer wolken door buien(restanten) boven Duitsland. Daardoor daalt het kwik maar naar 15 of 16 graden. In de vroege ochtend kunnen restanten van onweersbuien in het oosten voor wat gespetter zorgen, tegelijkertijd nadert vanuit het westen een zwak koufront met nieuwe buien.



's Middags vallen er verspreid buien waarbij er kans is op onweer. Tussen de buien schijnt soms de zon. Het wordt 23 tot 27 graden, het warmst is het in Limburg. De zuidenwind is matig tot aan zee vrij krachtig. Zondag krijgen we wederom met buien te maken. Opnieuw is er kans op onweer. Veel warmer dan 21 graden wordt het niet.



Ook na het weekend blijft het wisselvallig weer met dagelijks kans op buien.