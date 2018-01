Het weer: winterse buien en storm op komst

Vandaag krijgen we al met een aantal daarvan te maken. Rond die storingen vallen buien, die soms gepaard gaan met hagel en onweer en later vandaag ook met natte sneeuw. Tussen de buien door is er ruimte voor de zon, bij maxima tussen 4 en 6 graden.



Ook vanavond en vannacht hebben we nog met buien te maken. Plaatselijk kan het zelfs sneeuwen, bij minima net boven nul.



Morgen neemt in de loop van de dag de buiigheid af. Vooral in het westen is er vaker zon. Het wordt 3 tot 6 graden.



Donderdag krijgen we met een stormdepressie te maken. Die vormt zich morgenmiddag voor de Amerikaanse oostkust, wordt door de sterke straalstroom opgepikt en ligt vervolgens woensdagavond voor de Ierse kust. Bij ons levert dat donderdag op de Wadden enige tijd westerstorm op. Op veel plaatsen in ons land zal het hierbij tot (zeer) zware windstoten komen.