Het weer: wind neemt af, maar wel winterse buien en gladheid

Gisteren trok de tweede zware storm van dit jaar voorbij. Vandaag is het een stuk rustiger. De wind komt uit het westen tot zuidwesten en waait hooguit matig tot krachtig aan zee, windkracht 4 tot 6. De westenwind voert heldere en onstabiele lucht aan.



De contrasten zijn groot. We zien wolkenpartijen en verspreid over het land vallen enkele buien, met kans op onweer, hagel en sneeuw. Tijdens een hagel- of sneeuwbui kan het plaatselijk glad worden. Tussen de buien door schijnt de zon nu en dan fel.



Vanochtend vroeg vriest het in het noordoosten van het land op een enkele plaats aan de grond. Er is kans op gladheid op een brug of viaduct. Vanmiddag wordt het maximaal 5 graden. De kans op gladheid is voor het komend weekend groter, want zowel in de nacht naar zaterdag als zondag gaat het op veel plaatsen in het land licht vriezen. Ook komen er nog winterse buien voor en kan het plaatselijk wit worden.