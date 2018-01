Het weer: westerstorm met windkracht 9

Verder trekt er een gebied met neerslag in de ochtenduren snel naar Duitsland weg. De zon breekt in de loop van de ochtend op veel plaatsen nu en dan door. Donderdagmiddag wordt de stormdepressie boven het noorden van Duitsland verwacht. Boven ons land neemt dan de wind in kracht af. Alleen in het midden en oosten van het land is nog kans op windstoten van ongeveer 100 kilometer per uur. De maxima zijn aan de hoge kant voor de tijd van het jaar: 7 tot 10 graden. Donderdagmiddag en -avond valt er, verspreid over het land, een enkele bui.



Vrijdag en in het weekend stroomt koude en heldere lucht over ons land. De wind is minder aanwezig en komt uit het zuidwesten. Daarbij is het wisselvallig met enkele winterse buien. Tijdens een hagel- of sneeuwbui is het plaatselijk glad. Tussen de buien is er ruimte voor de zon. De middagtemperaturen liggen tussen de 3 en 6 graden. In de nacht en vroege ochtend vriest het op sommige plaatsen licht.