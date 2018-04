Het weer: weekeinde is nog warm, daarna valt kwik terug

Vandaag is nog een dag met volop zonneschijn. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten en later uit het oosten.



In het noorden van het land blijft het kwik steken bij 16 tot 18 graden, maar ook dat is voor deze tijd van het jaar nog best warm. In het midden, oosten en zuiden van het land wordt het 21 tot 24 graden. In de nacht naar zondag is het helder, laat in de nacht is een verdwaalde bui met onweer niet uitgesloten. De minima liggen rond 12 graden. Morgen schijnt eerst de zon en loopt het kwik weer snel op. De wind is zuidoostelijk en het wordt 18 tot 26 graden. Het warmst is het in het zuidoosten van het land. In de loop van de dag neemt de kans op regen- en onweersbuien weer toe.



Dat luidt een heel ander weertype in voor de dagen vanaf maandag. Het kwik doet een gevoelige stap terug; de maxima halen maar 13 of 14 graden. Daarbij staat er vooral maandag en dinsdag een stevige westen- tot zuidwestenwind.



Het weerbeeld is wisselvallig. Maandag en dinsdag is er niet veel zon en er vallen buien. Later in de week krijgt de zon weer iets meer ruimte. Maar een terugkeer naar het zomerweer van nu zit er voorlopig niet in.