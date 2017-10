Het weer: vrij zacht en tamelijk grijs

Vandaag beginnen we met veel bewolking. Er valt enige tijd regen. In de middag wordt het in het westen en zuiden van het land droger, maar of de zon er nog even bij komt is de vraag. Desondanks is het erg zacht; het wordt 16 of 17 graden. De wind is matig tot krachtig en waait uit het zuidwesten.



Komende nacht valt in het noorden soms wat regen, maar verder is het op de meeste plaatsen droog. Echt afkoelen doet het amper, de minima liggen rond 14 graden.