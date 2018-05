Het weer: volop zon en zomers

Een sterk hogedrukgebied met het centrum boven de Oostzee zorgt voor stralend zonnig weer. Er wordt droge en zeer warme lucht aangevoerd. De temperatuur haalt vandaag 21 graden op de Waddeneilanden, rond 23 graden in de kustprovincies en 26 of 27 graden verder landinwaarts. Er waait veelal een oostelijke wind, kracht 3, maar pal aan de kust is er kans op wind vanaf zee. Daar kan het kwik gevoelig dalen.



Vanavond blijft het lang warm en in de nacht is het evenmin koud, met minima rond 12 graden. Morgen is het opnieuw een zonovergoten dag. Het wordt nog wat warmer, met 27 of 28 graden op veel plekken in het oosten en zuidoosten. De wind waait uit het oosten tot zuidoosten en is matig, kracht 3 tot 4. Pal aan de kust is weer kans op zeewind. In de nacht naar woensdag is het grotendeels helder en komen de minima rond 11 graden uit. Woensdag overdag komt de wind uit zuidelijke richtingen, later verder ruimend naar zuidwest tot west. Er stroomt daardoor koelere lucht binnen en de luchtvochtigheid gaat ook stijgen. Hierdoor ontstaan in de loop van de dag stapelwolken. Tot de avond blijft de kans op een bui echter nog klein. Het wordt 22 graden in Zeeland tot 27 graden in het oosten en zuidoosten. Donderdag is de temperatuur overal flink gedaald en kan er een bui vallen.