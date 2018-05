Het weer: volop lente met veel zon

Dit hogedrukgebied blijft tot zeker dinsdag aanwezig, waardoor ons weer tot die tijd nauwelijks verandert. Later in de week komen er wat scheurtjes in het bolwerk van hogedruk, maar er zijn berekeningen die vanuit het westen een nieuw hogedrukgebied naar onze omgeving laten trekken. Hoge druk in onze omgeving betekent: stabiel weer.



Vrijdag start weliswaar fris met lokaal kans op een mistbank, maar in de middag is het ronduit zonnig bij temperaturen tussen 16 en 18 graden.



Zaterdag is min of meer een herhaling van zetten, maar wordt het warmer met 19 tot lokaal 23 graden. Zondag kunnen we de eerste zomerse temperaturen van deze meimaand verwachten: in het oosten en zuidoosten wordt het 25 of 26 graden. Ook dan is het volop zonnig.



Na het weekend houdt het prachtige voorjaarsweer aan. Maandag ziet er hetzelfde uit als de zondag en dinsdag wordt het mogelijk nog een graadje warmer. Vanaf woensdag neemt de onzekerheid wat toe, maar het blijft warm.