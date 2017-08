Het weer: veel regen

In de ochtend begint het in het westen te regenen, in het zuidoosten blijft het tot de middag nog droog en kan het 22 of 23 graden worden. Elders stijgt het kwik niet verder dan tot 20 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig, 3 tot 5 Bft.



In de loop van de middag wordt het vanuit het westen weer droog en klaart het op, maar in het zuidoosten houdt de regen aan tot in de avond.