Het weer: veel regen dit weekeinde

In dit weekeinde zijn de verschillen tussen het westen en oosten van het land groot. Zaterdag valt de meeste regen in het oosten. Zondag juist in het westen.



In het zuidoosten en oosten is het bewolkt en zijn er perioden met regen. In het westen blijft het zo goed als droog, af en toe schijnt de zon. In de loop van de middag krijgt de zon in de westelijke helft wat meer ruimte. In de regen wordt het niet veel warmer dan 14 of 15 graden. Waar de zon doorbreekt, kan het kwik oplopen tot rond 17 graden. De westelijke wind is zwak of matig, 2 tot 4 Bft.



In de avond stopt het in het oosten met regenen en klaart het op. Gedurende de nacht komt vanuit het westen nieuwe bewolking opzetten. Onder een heldere hemel koelt het in het noordoosten af tot rond 7 graden. In Zeeland wordt het niet warmer dan 13 graden.



Morgen begint de dag in het westen bewolkt. In het oosten is het aardig weer met zon en vooral sluierwolken. In de loop van de dag neemt vanuit het westen de kans op regen toe, maar in het oosten blijft het waarschijnlijk tot de avond droog. Het wordt van west naar oost 16 tot 19 graden en de zuidenwind trekt in de loop van de dag aan naar matig tot aan zee krachtig of soms hard, 3 tot 7 Bft.



Maandag regent het overal.