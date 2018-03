Het weer: veel bewolking, op de meeste plaatsen droog

Ook zaterdag is de bewolking dominant aanwezig. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en als er lokaal neerslag valt, is dat over het algemeen zeer licht. De temperatuur pakt iets hoger uit dan vandaag. In het noordwesten wordt het een graad of 9, dieper landinwaarts kan het 12 graden worden, heel normaal voor deze tijd van het jaar. De wind houdt een zuidwestelijke voorkeur.



In de nacht naar zondag is het bewolkt met soms lichte regen. Later klaart het in het westen op en kan het afkoelen tot 1 of 2 graden. Onder de bewolking blijft het 3 of 4 graden.