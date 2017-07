Het weer: veel bewolking en van tijd tot tijd buien

Komende nacht blijft het half tot zwaar bewolkt, zeker in de zuidelijke helft van het land. In het zuiden en zuidoosten valt mogelijk wat regen, in het noorden zijn wat opklaringen. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden.



Morgen is er opnieuw een wisselend weerbeeld, met veel wolken in de zuidelijke helft van het land. Er kan daar ook een spatje regen vallen. In het noorden is meer ruimte voor zon en blijft het meest droog. Het wordt 20 tot 24 graden.



In de nacht naar donderdag en donderdagochtend trekken flinke buien over het land. Het kan onweren. In de middag breekt de zon weer door en wordt het 20 tot 25 graden. Later kan vooral in het oosten van het land weer een (flinke) onweersbui ontstaan. De zuidwestenwind trekt flink aan, hij wordt matig tot aan zee krachtig, 4 tot 6 Bft.