Het weer: vanmiddag hier en daar zon

Zachte lucht

Komende nacht koelt het in het binnenland nog af tot net iets boven het vriespunt. Er is opnieuw kans op mist of nevel. Morgen zien we eerst de zon tussen de wolkenvelden door. Naarmate de dag vordert, raakt het vanuit het westen bewolkt en neemt de wind toe. Tegen de avond trekt een gebied met regen en motregen van west naar oost.



Met de aantrekkende zuidwestenwind stroomt zachte lucht over ons land. In de loop van de zaterdag stijgt het kwik naar een graad of 7. Zondag wordt het 10 graden. Dat is uitermate mild voor eind januari. Wel waait er een sterke zuidwestenwind en verloopt de dag veelal bewolkt. Lokaal valt soms wat regen of motregen.



Maandag is het nog zacht, maar ook regenachtig met veel wind.