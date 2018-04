Het weer: vanmiddag enkele buien

Vandaag is het rustiger weer. De zon schijnt van tijd tot tijd, maar er drijven vaak ook wolkenvelden over. In de middag zijn er weer enkele buien mogelijk, die vanuit het zuidoosten over het land trekken. Daarbij is er een kleine kans op onweer. De temperatuur stijgt naar 18 graden in het noordwesten, en langs de oostgrens tot 21 graden. Er waait een matige wind uit het oosten tot noordoosten, kracht 3 of 4.



Vanavond laat en komende nacht trekken intensievere buien over het noorden van het land. Het kan soms stevig doorregenen. In het zuiden en zuidwesten blijft het waarschijnlijk droog. De minima komen uit rond 8 graden.



Morgen overdag heeft een flink deel van het land te maken met bewolking. Een storing zorgt voor flinke regenval in een strook over het oosten richting het noorden van het land. In Zeeland, het zuiden van Brabant en in Limburg valt een enkele bui en is meer kans op zon. Het wordt 13 tot 15 graden in de regen en 16 of 17 graden bij wat zonneschijn.



Het weekend verloopt grotendeels droog en de zon schijnt dan veel vaker. Het wordt landinwaarts opnieuw 20 graden.