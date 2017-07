Het weer: vandaag veel regen, rest van de week wisselvallig

In het noorden schijnt af en toe de zon en later op de dag knapt het ook in het westen wat op. De neerslaghoeveelheden zijn in deze regio's veel kleiner. In het westen en noorden wordt het 19 graden, in de regen in het oosten amper 17. De wind wordt noordelijk en waait meest matig. In het westelijk kustgebied waait het vrij krachtig, windkracht 5.



Dinsdag trekt de storing oostwaarts weg. Er komt langzaam meer ruimte voor de zon, maar er valt nog wel een enkele bui. In het zuidoosten kan het nog wel even duren voor de zon doorbreekt. Het wordt 19 of 20 graden. Woensdag en donderdag is de kans op buien wat groter, maar tegelijkertijd is er ook iets meer zon. Het kwik loopt hierdoor op tot rond of iets boven de 20 graden. Vrijdag wordt het langzaam stabieler en in het weekeinde blijft het vrijwel overal droog. Dan gaat de temperatuur ook weer richting de 25 graden.