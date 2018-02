Het weer: vandaag veel bewolking, maar meer zonnig weer is op komst

De temperatuur blijft steken rond 5 graden en er waait een zwakke, aan zee soms matige zuidelijke wind. Ook vanavond en vannacht valt er soms regen. Langs de oostgrens kan de temperatuur later vanavond en vannacht wel dalen tot rond het vriespunt. Mogelijk valt er in de nacht ook wat natte sneeuw.



Morgenochtend trekt de neerslag weg naar het oosten en wordt het geleidelijk droog. Wel blijft er veel bewolking. 's Middags wordt het opnieuw een graad of 6.



Vanaf woensdag krijgen we met een ander weertype te maken. De wind draait naar het noordoosten en koudere, drogere lucht stroomt richting ons land. Een droge periode breekt aan waarin de zon steeds beter tot zijn recht komt. Vooral de nachten worden kouder en de kans op matige vorst neemt toe. Overdag kan het door de zon nog steeds opwarmen tot ruim boven het vriespunt. De maxima liggen waarschijnlijk rond 4 of 5 graden. De matige tot vrij krachtige noordoostenwind maakt het voor het gevoel wel een stuk kouder, maar in de luwte en in de volle zon voelt het al lenteachtig aan.