Het weer: vandaag somber, na maandag flink warmer

Vandaag is het behoorlijk somber weer. Een storing trekt over de noordelijke helft van het land en brengt wolkenvelden en wat regen met zich mee. In het zuiden en zuidwesten valt weinig of geen regen, ook weet de zon daar soms door te breken. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 18 graden in Noord-Holland tot 21 graden in Limburg. Er waait een matige westelijke wind. Vanavond trekt de regen weg en vannacht is het droog met geleidelijk ook opklaringen. Het minimum komt uit rond 15 graden.