Het weer: vandaag gladheid en bewolking, einde van de week zonnig

Dinsdag begint de dag in een flink deel van het land met wolkenvelden; in Groningen en Drenthe komen waarschijnlijk al opklaringen voor. Vroeg in de ochtend kan het plaatselijk glad zijn door bevriezing. Na zonsopkomst verdwijnt de gladheid snel en vervolgens gaat de zon in de loop van de dag op steeds meer plaatsen schijnen. Bij een matige noordoostenwind, kracht 3 of 4, stijgt de temperatuur naar 6 of 7 graden.



Vannacht gaat het in het binnenland licht vriezen, met minima van -2 tot -5 graden.