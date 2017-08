Het weer: vanaf zondag droog en meer zon

Later vanavond en vannacht klaart het op. Het wordt hier en daar zelfs vrij helder en het loont de moeite om even naar boven te kijken. De meteorenzwerm Perseïden piekt en de kans op vallende sterren is vrij groot. Morgen blijft het vrijwel overal droog. In de middag kan in het zuiden een licht buitje vallen uit een grote stapelwolk, maar veel stelt het niet voor. De zon laat zich weer vaker zien en 's middags wordt het, bij een matige wind uit het westen, 20 tot 22 graden.



Maandag wordt de stroming zuidelijk en stijgt het kwik naar 22 tot 24 graden. Het wordt een droge dag met zonnige perioden. Dinsdag wordt het nog warmer en halen we in een groot deel van het land zomerse waarden. Wel neemt in de loop van de dag de kans op (onweers)buien toe.