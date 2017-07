Het weer: vanaf dinsdag wordt het zomers

Dindag is het opnieuw een droge dag. Het wordt in het oosten en zuiden zomers warm met maxima rond of iets boven 27 graden. In het noorden en noordwesten blijft het kwik iets achter met maxima rond 23 graden. De wind draait naar het oosten, waarmee drogere lucht wordt aangevoerd. Er is dus meer zon dan vandaag.



Woensdag loopt de temperatuur verder op. Met een zuidenwind wordt warme lucht naar ons land geblazen. De temperatuur loopt op naar 27 graden in het noordwesten tot lokaal 31 graden in het binnenland. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af en later op de dag vallen er pittige regen- en onweersbuien, lokaal met kans op hagel.



Donderdag bevinden we ons weer in de koelere lucht. De temperatuur komt uit tussen 21 en 24 graden. Soms valt er een bui, maar de zon zal zich ook af en toe laten zien. In de dagen daarna blijft het wissel-vallig met maxima rond 23 graden.