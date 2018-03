Het weer van vrijdag: lange tijd droog en geregeld zon

Vrijdagavond is het in het hele land gedaan met het droge en rustige weer, want dit regengebied trekt naar het noorden. In de nacht naar zaterdag regent het nog geruime tijd. De minima liggen ruim boven het vriespunt, van 2 graden in het noorden tot 7 in het zuiden.



Het weekend verloopt wisselvallig; er is maar weinig ruimte voor zon. Regengebieden bepalen het weerbeeld, maar soms is het droog. Met middagtemperaturen van 13 tot lokaal maar liefst 16 of 17 graden in het zuiden is het behoorlijk zacht voor de tijd van het jaar.



Na het weekend daalt de temperatuur weer naar waarden tussen 8 en 12 graden, maar het blijft voorlopig wisselvallig met elke dag kans op regen.