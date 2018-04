Het weer van donderdag: geregeld zon met af en toe een bui (en Koningsnacht blijft droog)

De temperatuur loopt donderdagmiddag uiteen van 11 graden in het noorden van het land tot 15 in het zuiden. Daarbij waait een matige tot vrij krachtige zuidwesten- tot westenwind. In de loop van de middag lossen de wolken en buien grotendeels op. Donderdagavond is het vrij helder en droog. De wind neemt af en draait naar het zuiden.



Tijdens Koningsnacht zijn er weinig wolken en koelt het af naar 5 of 6 graden. Op Koningsdag stijgt de temperatuur naar 12 tot 17 graden bij een zwakke zuidenwind. Het is op veel plaatsen eerst droog met hoge en middelbare wolkenvelden. In de loop van de dag wordt de bewolking van het zuidwesten uit massiever. In het westen en noorden van het land is kans op een enkele bui. In het oosten en zuidoosten blijft het langere tijd droog en neemt vooral later op de dag de kans op een bui toe.



In het weekeinde wordt het weerbeeld bepaald door lagedrukgebieden in onze omgeving. Het is vaak bewolkt met van tijd tot tijd regen of motregen. Het wordt maximaal 15 graden. De wind komt op zaterdag vooral uit het zuidwesten, op zondag staat er een oostenwind.