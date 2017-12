Het weer tijdens de jaarwisseling: warmste oudjaarsdag tot nu toe maar wel code geel voor windstoten

De wind voert buitengewoon zachte lucht over ons land. De temperatuur heeft vanochtend 13,4 graden gehaald in Ell (Limburg) en daarmee is vandaag officieel de zachtste oudejaarsdag sinds het begin van de metingen.



In de middag neemt de wind iets af, maar blijft het regenachtig en bewolkt. Pas tegen de avond wordt het even droger vanuit het noordwesten. Later vanavond en tijdens de jaarwisseling trekken buien over het land. Daarbij is hagel en onweer mogelijk in de kustprovincies. De wind neemt ook weer toe.



Het nieuwe jaar begint minder zacht met maxima rond 8 graden. Er is soms zon, maar er vallen ook buien. Het blijft daarbij stevig waaien.