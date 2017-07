Het weer: tamelijk koel zomerweer

Komende nacht is het droog en zijn er opklaringen, vooral in het noordoosten. De minima komen uit rond 13 graden.



Morgen overdag schijnt de zon met perioden, vooral in de ochtend en de eerste helft van de middag. Het wordt 20 tot 23 graden. In de avond raakt het bewolkt en volgt er in het zuidwesten al regen. In de nacht naar donderdag gaat het op meer plaatsen een tijdje regenen. Het is een vrij klamme nacht, met minima van 16 of 17 graden.