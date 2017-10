Het weer: tamelijk bewolkt maar wel droog, in de middag zien we af en toe de zon

Morgen zien we vooral wolkenvelden in het noorden en eerst ook in de westelijke kustprovincies. De temperatuur loopt op naar 18 tot 21 graden, ongeveer 6 graden warmer dan normaal.



Zondag is de mooiste dag. Vrijwel overal is het ronduit zonnig met maxima van 20 tot 24 graden.



Ook maandag is het zeer warm voor de tijd van het jaar, met 22 tot regionaal 24 graden.



Dinsdag is er meer bewolking en wordt het minder warm.