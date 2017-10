Het weer: storing zorgt voor wisselvallig weerbeeld

Vandaag is het een wisselvallige dag met enkele buien of regen, vooral in de noordelijke helft van het land. In het zuiden kan in de loop van de dag de zon af en toe doorbreken. Het wordt rond 14 graden bij een matige tot krachtige westelijke wind.



Ook morgen valt er nu en dan regen als een storing over de Noordzee trekt die Nederland schampt in de loop van de dag. De wind is zuidwestelijk en meest matig. Woensdag en donderdag blijft de storing in de buurt hangen, waardoor met name in de noordelijke helft van het land de kans op neerslag blijft bestaan. Elders is het droog met soms wat zon en het wordt 15 tot 17 graden. Vanaf vrijdag ontwikkelt zich een lagedrukgebied bij IJsland dat koers zet richting Noorwegen. Deze diepe depressie gaat in het weekend ons weer bepalen en opnieuw een zeer wisselvallig weerbeeld veroorzaken.