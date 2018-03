Het weer: sneeuw en bewolking, maar kou wordt verdreven

Dit gebied met sneeuw vormt de grens tussen koude continentale lucht en de mildere oceaanlucht. In het zuiden loopt het kwik zaterdagmiddag al op tot plaatselijk 6 graden, in het noorden blijft het een paar graden vriezen. Daarbij waait nog altijd een meestal matige oostenwind. In de loop van de middag lost het sneeuwgebied grotendeels op, maar in de avond volgt er vanuit het zuiden een nieuw gebied met neerslag. Vooral komende nacht kan die neerslag voor verraderlijke gladheid zorgen. Daarbij vriest het in het noorden, in het zuiden komt het kwik nog amper onder het vriespunt uit. Zondag is het wisselend bewolkt en meestal is het droog.



De kou wordt grotendeels uit ons land verdreven: het wordt 3 graden in het noorden en 9 in het zuiden. De wind draait naar het zuiden. In de avond raakt het bewolkt en volgt er vanuit het zuidwesten een gebied met regen.