Het weer: schrale maandag

Vandaag is het droog en de zon schijnt vaak volop. Het zuiden heeft kans op iets meer bewolking. Het wordt 2 graden in Groningen en maximaal 5 in het zuiden van het land. Voor het gevoel is het echter veel kouder, door een matige tot krachtige oostelijke wind. Komende nacht zijn er nog flinke opklaringen, vooral in het noorden. Daar komt het kwik rond of net onder nul uit, terwijl de temperatuur in het zuiden net boven het vriespunt blijft. De lucht wordt wel iets vochtiger.



Morgen raakt het op steeds meer plaatsen aan de bewolkte kant, wel blijft het nog meest droog. Het noordoosten houdt de zon het langst. Niet alleen krijgen we meer wolken, ook stroomt er minder koude lucht over het land. Het wordt 4 tot 8 graden. De wind draait aan het eind van de dag naar het zuiden en neemt iets af.