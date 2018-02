Het weer: 's ochtends glad, later vrij zonnig en droog

Vanavond kan misschien een spatje regen vallen in Zeeland, maar veel stelt dat niet voor. Er zijn brede opklaringen en het kwik daalt landinwaarts naar min 3. Aan zee blijft het rond het vriespunt.



Morgen is het opnieuw vrij zonnig, zeker in de oostelijke helft van het land. In het westen trekken vaker wolkenvelden over. In de avond wordt de bewolking vanuit het westen dikker. Het wordt woensdag overdag 4 tot 6 graden. In de nacht gaat het overal regenen. In het noordoosten valt mogelijk eerst enige tijd (natte) sneeuw.