Het weer: rustig weer met veel bewolking

De lucht is behoorlijk vochtig en soms zijn de wolken dik genoeg voor wat gemiezer. Mocht er 's nachts een opklaring komen, dan ontstaat er vrij snel mist. De wind is variabel, kracht 3 of minder, en het wordt ongeveer 7 graden. In het noordoosten is het kouder, want daar is de wind al enigszins oostelijk. Komende nacht liggen de minima tussen 0 en 5 graden, afhankelijk van een eventuele opklaring.



Morgen overdag trekt een gebied met regen en motregen over een groot deel van het land. Na de passage daarvan steekt er een oostelijke bries op. Snijdend koud zal de wind niet zijn, maar hij blaast wel wat koudere lucht het land binnen. Het wordt daardoor morgenmiddag 3 tot 6 graden.



In het weekend voert de oostenwind drogere lucht aan. Daardoor breekt de zon vaker door, zaterdag voor het eerst, in het zuidoosten.