Het weer: rustig tot het weekend, daarna wisselvalliger

Vrijdag overheerst bewolking en in de loop van de dag valt er, vooral in de noordelijke helft van het land, af en toe regen. In het zuiden blijft het overwegend droog. In de loop van de dag krijgt de wind een zwakke oostelijke component en dan wordt de aangevoerde lucht iets kouder. Het wordt vanmiddag 4 graden in het oosten en 6 in het westen van het land. Komende nacht blijft het grotendeels bewolkt. Het is droog en de temperatuur daalt tot een graad of 2.



Zaterdag kan het in de loop van de dag in het zuidoosten al opklaren; misschien schijnt dus even de zon. In het noorden houdt de bewolking nog de overhand, maar het is wel droog.



Zondag komt er meer ruimte voor de zon. Omdat het in de nacht naar zondag al opklaart, kan het kwik dan dalen tot rond het vriespunt. Zondag overdag is het een graad of 5. Ook in de nacht naar maandag komt het kwik rond nul.



Maandag raakt het bewolkt, gaat het waaien en vanaf dat moment wordt het wisselvallig. Lagedrukgebieden trekken over. De koers daarvan bepaalt de windkracht en of de neerslag als regen valt of als (natte) sneeuw.