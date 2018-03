Het weer: rustig, met kans op regen

Komend weekend komt een deel van die milde lucht in de buurt. Met wat geluk krijgen wij er net een veeg van mee.



Vandaag is het vrij rustig weer. De dag begint lokaal met mist en temperaturen regionaal iets boven het vriespunt. Later op de dag ontstaan stapelwolken die vooral vanmiddag uitgroeien tot een enkele bui. Het wordt ongeveer 9 graden en er is weinig wind uit het noordwesten. Morgen komt een storing bij ons land aan. In de loop van de ochtend regent het op steeds meer plaatsen en ook 's middags is het ronduit nat bij maxima rond 8 graden. Aan zee waait het daarbij ook nog stevig. Woensdag trekt de storing oostwaarts weg, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang nat. Ook woensdag is het een graad of 8. Vanaf donderdag verbetert het weerbeeld zich met nu en dan zon. Helemaal droog wordt het niet, maar het kwik loopt wel weer een klein stukje op.