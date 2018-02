Het weer: regenbuien langs de kust en hagel en (natte) sneeuw landinwaarts wisselen af met zon

Koude lucht wint geleidelijk terrein. De hogere luchtlagen van de atmosfeer zijn al behoorlijk koud. Dat merken we aan de buienactiviteit. De kans op hagel en (natte) sneeuw is de komende tijd vooral landinwaarts vrij groot. Regenbuien komen overdag voornamelijk in de kustprovincies voor. De buien vallen verspreid over het land. Soms blijft het enige tijd droog en is de zon tussen de wolkenpartijen door te zien.



Het wordt vanmiddag 5 tot 7 graden en daarbij waait een matige tot vrij krachtige westelijke wind. De wind neemt later op de dag in kracht af. Later vanavond, vannacht en morgenvroeg valt er soms nog een winterse bui. Aan de grond gaat het op uitgebreide schaal licht vriezen en er is kans op gladheid.