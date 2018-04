Het weer: pittige buien, later in de week opklaringen

Een lagedrukgebied ten zuidwesten van Ierland bepaalt de komende dagen ons weerbeeld. Met een zuid- tot zuidwestelijke stroming wordt (zeer) zachte lucht naar onze omgeving getransporteerd. De zachte lucht is ook onstabiel, waardoor we nu en dan met buien te maken krijgen.



Vandaag begint op de meeste plaatsen wisselend bewolkt en droog. Later op de dag ontstaan er steeds meer stapelwolken die verspreid uitgroeien tot buien. Enkele buien gaan gepaard met onweer. Het is wel zeer zacht met 14 tot lokaal 18 graden. Vanavond trekken de buien al oostwaarts weg en vannacht is het dan weer meest droog. De temperatuur daalt naar zo'n 7 graden. Morgen is het met maximaal 15 graden minder zacht. Opnieuw vallen er buien; een eerste reeks in de late ochtend en een volgend buiengebied tegen de avond. Opnieuw kan het onweren. Donderdag begint het lagedrukgebied aan de overtocht over de Noordzee naar Midden-Zweden. Donderdag zelf is het kouder met buien, maar daar komt snel verandering in als een hogedrukgebied boven Oost-Europa komt te liggen. Tussen het hogedrukgebied en een nieuw lagedrukgebied ten zuidwesten van Ierland bereikt zeer zachte lucht ons land.



Vanaf vrijdag is het droog met flink oplopende temperaturen.